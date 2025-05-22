Motosikletle trafik levhasına çarpan 19 yaşındaki genç öldü

Kaynak: DHA

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki trafik levhasına çarpan 19 yaşındaki Enes Haymana hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.45 sıralarında Çan ilçesi Biga-Çan karayolu üzerinde meydana geldi. Enes Haymana yönetimindeki 17 ZF 571 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Enes Haymana, trafik levhalarına çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Haymana, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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