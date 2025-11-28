Kağıthane TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre otoyolda ilerleyen araç sürücüsü Harun S., aniden önüne kıran motosiklet sürücüsü kadına korna çalarak tepki gösterdi. Bunun üzerine kadın, otoyolun ortasında aracın önünde durdu. Akan trafikte yanındaki çocukla motosikletten inen kadın, araç sürücüsünün yanına giderek tartışmaya başladı.

'TEM’İN ORTASINDASIN ÇOCUĞU KENARA AL'

Kadın Harun S.’ye 'Görmüyor musun dikkatli ol' diyerek çıkıştı. Harun S. ise kadına 'TEM’in ortasındasın şu an, çocuğu kenara al, arabalar geliyor. Ablacığım şeridimde gidiyorum şu an' sözleriyle karşılık verdi. Tartışma sonrasında kadın, kafasında kask olmadığı fark edilen çocukla motosiklete bindi.

BAŞKA BİR MOTOSİKLET DAHA DURDU

Bu sırada otoyolda duran başka bir motosiklet sürücüsü de kadının yanına geldi. 3 kişinin bulunduğu diğer motosiklette sürücü dışındaki 1'i çocuk 2 kişinin de kasksız olması dikkat çekti. Tartışmanın ardından araç sürücüsü olay yerinden ayrılırken, yaşananlar araç kamerasına yansıdı.