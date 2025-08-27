Motosikletle uçurumdan yuvarlandı

Kaynak: İHA

Adıyaman'da alkollü şoförün direksiyon kontrolünü yitirdiği motosikletin uçuruma devrilmesi neticesinde 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Ziyaret Köprüsü civarında alkollü olduğu belirlenen Emir Anıl L. (18), yönetimindeki 27 BIR 77 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Gerçekleşen kazada sürücü Emir Anıl L., metrelerce yükseklikten dere yatağına düştü. Olayda ağır yaralanan Emir Anıl L'ye olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince müdahale edildi.

Emir Anıl L., sağlık personelince dakikalarca taşınarak ana yola çıkarıldı. Burada ambulansa bindirilen Emir Anıl L., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Emir Anıl L'nin sağlık durumunun ciddiyetini sürdürdüğü aktarıldı.

