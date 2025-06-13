Motosikletler birbirine girdi: Yaralı var

Kaynak: İHA
Motosikletler birbirine girdi: Yaralı var

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi tedavi edilemk üzere hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre Haşim Benli Bulvarı üzerinde seyreden N.E.Ç. yönetimindeki 43 AES 298 plakalı motosiklet, Karagöz Ekmek Fırını ışıklı kavşağı istikametine giderken, Yörükler Sokak Kavşağında K.M.'nin kullandığı tescilsiz 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle N.E.Ç. yere savrularak yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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