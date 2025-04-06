Motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Kemenli Mahallesi Mut-Silifke yolunda meydana geldi. Ekrem Çetin'in (63) idaresindeki motosiklet ile E.B.'nin kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü de ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik güçlerinin yaptığı inceleme sonrasında Çetin'in cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.