Motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kemenli Mahallesi Mut-Silifke yolunda meydana geldi. Ekrem Çetin'in (63) idaresindeki motosiklet ile E.B.'nin kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü de ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik güçlerinin yaptığı inceleme sonrasında Çetin'in cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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