Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Niğde merkeze bağlı Dündarlı Beldesi'nde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dündarlı Beldesi Orman Yolu üzerinde meydana geldi. A.P. (15) yönetimindeki motosiklet ile karşı yönden gelen S.U. (15) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada; sürücüler A.P. ve S.U. ile birlikte R.P. (19) ve 2 yaşındaki R.Y. yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan S.U., R.P. ve A.P.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, 2 yaşındaki R.Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

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