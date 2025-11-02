YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın Fatih Mahallesi Ziraat Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 68 ADZ… plakalı motosikletiyle seyir halinde olan sürücü Berat A. (17) ile 68 AES… plakalı motosiklet sürücüsü Mücahit H.O. (19) caddede ilerledikleri sırada, Mücahit H.O. aniden önüne çıkan yayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, o sırada seyir halinde bulunan 68 KC… plakalı otomobile çarparak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü yola savruldu.

Bu sırada, kazazedelere çarpmamak için manevra yapan diğer motosiklet sürücüsü Berat A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüleri ile yaya olarak bulunan Hacer B. (38) ve Rukiye B. (2) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

Kazaya karışan motosikletler trafikten men edilerek otoparka çekilirken, otomobil sürücüsü Salih A. (53) ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.