Motosikletli genci ölümüne neden olan Kızılay eski başkanın kızının California'ya yerleştiği ortaya çıktı. Yurt dışı yasağı konulmamıştı

16 yaşındaki bir genç kara toprak altına girdi...Ölen Batın Barlasçeki adında bir gençti. Peki ona çarptığı iddia edilen kimdi? Depremde çadır sattığı ortaya çıktıktan sonra görevinden istifa etmek zorunda kalan Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'tan başkası değildi... Mahkemeye çıktı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle cezaevine girenlerin olduğu bu dönemde, Fatma Zehra Kınık hakkında tutuklama kararı çıkmadı. Ve hatta yurt dışı yasağı bile gerek duyulmadı. İşte bu durumda ne olacağı belliydi aslında...Öyle de oldu zaten. Çünkü Fatma Zehra Kınık'ın California'ya yerleştiği ortaya çıktı. Sosyal medyada Fatma Zehra Kınık'ın Amerika'ya yerleştiği öne sürüldü.

Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan'ın isyan ettiği olay sonrası "şaşırdınız mı" dedittirecek durum yaşandı. Çünkü, Fatma Zehra Kınık Amerika'ya uçmuştu bile...

İşte o paylaşım şöyle:

"Şaşırdınız mı

Kullandığı otomobil ile 16 yaşındaki bir gencin ölümüne neden olan ve yurtdışı çıkış yasağı konulmadan sadece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık California’ya yerleşti."