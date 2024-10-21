Motosikletli gençler tehlike saçtı

Adıyaman'da motosikletlerle yarış yapan 2 genç canlarını hiçe saydı.

Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 gencin motosikletle bir biriyle yarış yapma anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Her hangi bir korucu ekipmanları bulunmayan ve motosiklet üzerinde son sürat ilerleyip yarış yapan gençler, hem kendi canlarını hem de trafikte bulunan diğer araç sürücülerinin canlarını hiçe saydı.

Bir süre yarış yapan motosikletli şahıslar daha sonra ara yollara girerek gözlerden kayboldu.