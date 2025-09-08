Motosikletli gezgini taşla kovaladılar

Kayseri'de mimarlık yapan Tunahan Duran, tarihi mekanları gezerek sosyal medyaya içerik üretiyordu. Geçtiğimiz günlerde motosikletiyle Gesi Mahallesi'nde bir kilisenin çekimini yapmak için mahalleye giden Duran, kimliği tanınmayan kişiler tarafından nedensiz şekilde kovuldu.

Duran'a hakaret eden şahıslar ayrıca motorla bölgeden uzaklaşan Duran'a arkadan taş attı. Duran kendisine hakaret eden ve taşla saldıran kişilerden şikayetçi olurken, olay anı kask kamerasına kaydedildi.

Olayı anlatan içerik üreticisi Tunahan Duran, "Gideceğim yapılara gitmeden önce yapabildiğimce araştırmalar yapıyorum. Tarih kitaplarından bakıyorum ve yerel kaynaklardan faydalanıyorum. Gesi Mahallesi'nde kendime bir kilise belirledim. Onu gezmek istedim. Kilise yapısı da bulunduğu konum ve statü itibariyle çok hoşuma gitmişti. Gittim ve kiliseyi buldum. Olay 15-20 saniye içerisinde gelişti. Tam kiliseye bakarken, arkamdan bir tane adam bağırdı. ‘Hadi kaybol git buradan' diye. Döndüm ve selam verdim. Bana yine ‘hadi git kaybol' dedi. ‘Tamam' deyip dönüp, giderken de küfür ederek bana saldırdı. Arkamdan da taş attı. Fiziki bir teması olmadı ama böyle ucu ucuna kurtulduğum ve kaza tehlikesi atlattığım bir olay yaşadım. Hiç böyle bir şey aklıma gelmemişti. Birde ben kimsenin şahsi mülkine gitmiyorum. Yıllar önce orada yapılmış, kalmış hatta insanların üzerine yazılar yazdığı ve tahrip ettiği bir kiliseyi görmeye gidiyordum. Mimari ve tarihi olarak orayı tanıtmaya gidiyordum. O gün keyifli bir içerik çıkaracaktım. Taşlanacağım hiç aklımda yoktu" dedi.