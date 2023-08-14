Motosikletli kapkaççılar yakalandı

İstanbul’da yolda yürüyenlerin yanlarına motosikletle yaklaşarak çanta ve cep telefonlarını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin gerçekleştirdiği kapkaç olayları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Motosikletli kapkaççılar yakalandı

Fatih’de motosikletle kapkaç yapan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak Hırsızlık Büro Amirliğinde sorguya alındı. Bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıkan şüphelilerin, motosikletle kaldırımda yürüyen kişilerin yanına yaklaşarak çanta ya da cep telefonlarını çalarak kaçtıkları görülüyor.

8 KAPKAÇ YAPMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önce İstanbul’da meydana gelen 8 ayrı kapkaç olayının faili oldukları da ortaya çıktı. Şüphelilerden Hüseyin Ö.'nün (18) daha önce 22, Emrullah İ.'nin ise, (18) 15 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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