Motosikletli kız ölümden döndü: Kaza Kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya Manavgat’ta bir motosiklet sürücüsü kadın trafik levhasını hiçe sayarak dönmeye çalışınca kaza yaptı. Kazayı ucuz atlatan genç kadın, motosikleti kontrollü bir şekilde devirince kazayı yara alamadan kurtardı.

Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi Evin Pansiyon Kavşağı'nda "dönülmez" levhasını hiçe sayarak dönen otomobile çarpmamak için motosikletini deviren genç kız, şans eseri kazayı yaralanmadan atlattı.

Kaza; Zübeyde Hanım Caddesi'nde, İmam Hatip Lisesi istikametinden Doğu Garajı istikametine seyir halindeki kadın sürücünün kullandığı motosikletin, Doğu Garajı istikametinden İmam Hatip Lisesi istikametine gitmekte olan, Evin Pansiyon önüne geldiğinde dönülmez levhası olmasına rağmen dönüş yapmakta olan otomobile çarpmamak için fren yaptığı sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ve devrilerek sürüklenmesi sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yerde sürüklenen motosiklet otomobile çarparak durabilirken, büyük şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Motosikletli kız ölümden döndü: Kaza Kameraya yansıdı

Motosikletli kız ölümden döndü: Kaza Kameraya yansıdı

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