Motosikletli kuryelere güvenli sürüş eğitimi verildi

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli trafik eğitmeni Bekir Çırakoğlu, motosikletli kuryelere yönelik güvenli sürüş eğitimi verdi.

Eğitimde, motosiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmaya yönelik önemli konular ele alındı. Kuryeler, sürüş sırasında kullanmaları gereken güvenlik donanımları, doğru sürüş pozisyonu ve acil durumlarda yapılması gereken manevralar hakkında bilgilendirildi. Ayrıca, trafikteki riskleri erken fark etme, tehlikeleri algılama ve bu durumlara karşı doğru tepkileri verme gibi pratik bilgiler de paylaşıldı.

Eğitimde trafik kuralları da detaylı bir şekilde işlenirken, katılımcıların merak ettiği sorular yanıtlandı. Teorik bilgilerin aktarıldığı eğitim, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.