Motosikletli polis ekibi ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralandı

Kaynak: İHA
Motosikletli polis ekibi ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralandı

Şanlıurfa’da bir araçla motosikletli polis ekibinin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen kazada, İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Ekipleri'nde görevli iki polis memuru yaralandı. Olay, gece saat 22.30 sıralarında Mehmetçik Mahallesi yakınlarında, polislerin kullandığı motosiklet ile Ferhat K.'nın yönetimindeki 27 ALZ 245 plakalı Ford marka otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti.

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Kaza sonrası 112 Acil Servis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri yaralı polis memurlarına müdahale ederek ilk yardımı yaptı. Yaralıların mesai arkadaşları da olaya hemen intikal etti. İlk müdahale sonrasında, polis memurları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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