Motosikletli şahıslardan silahlı saldırı

Kaynak: İHA
Motosikletli şahıslardan silahlı saldırı

Adıyaman’da bir genç, motosikletli şahısların silahlı saldırısına uğraması sonucu yaralandı.

Öğrenilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi'nde yaya kaldırımında ilerleyen 18 yaşındaki Muhammed Arda Ö., adlı şahıs, kimlikleri henüz belirlenemeyen motosikletli kişilerin ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıya maruz kaldı.

Bacağından yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan ilk yardımın ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Sağlık kuruluşunda tedaviye alan yaralının durumunun stabil olduğu bildirilirken, motosikletli saldırganlar ise olay yerinden hızla uzaklaşarak ortadan kayboldu.

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