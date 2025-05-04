Motosikletli saldırgan çiğ köfteciyi vurup kaçtı

Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiğ köfte işletme sahibi motosikletli saldırgan tarafından vuruldu.

Olay, saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 217. Sokak'ta faaliyet gösteren çiğ köfte işletmesinde meydana geldi.

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Henüz kimliği belirlenemeyen kasklı şahıs, motosikletiyle geldiği çiğ köftecide çalışan iş yeri sahibi Adil S.'ye (37) tabancayla defalarca ateş etti. Mermilerden biri bacağına isabet eden işletme sahibi yaralandı. Şüpheli geldiği motosiklet ile hızla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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