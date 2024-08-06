Motosikletli saldırganlar dehşet saçtı

Olay, Karabaş Mahallesi Akça Cami Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz belirlenemeyen bir motosikletle köfteci dükkanına gelen iki şüpheliden biri, motosikletten inerek dükkan sahibi D.B.’ye ateş açtı.

D.B., karın boşluğuna isabet eden mermi ile ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından D.B. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.