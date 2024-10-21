Motosikletli saldırganlar yakalandı

Kaynak: İHA
Motosikletli saldırganlar yakalandı

Antalya'da işe gitmek için servis aracını bekledikleri sırada maskeli motosikletli saldırganların açtığı ateş nedeniyle 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kanlı saldırı 12 Ekim Cumartesi sabahı saat 06:45 sıralarında Serik İlçesi Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle olay yerine gelen maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle servis aracını bekleyen 2 ‘si kadın 1 erkek kişinin olduğu yere ateş açarak kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurşunların isabet ettiği 41 yaşındaki Mutlu Özkan, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda kamera kaydı incelenerek motosikletli şahıslarla birlikte 2 ayrı araçta yer alan şahısların da olaya karıştığı tespit edildi.

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Ekipler, şüpheli A.Ç., Y.E. ve M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı av tüfeği de ele geçirildi.

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