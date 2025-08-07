Motosikletli saldırganların hedefinde emlak ofisi vardı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Zeytinburnu'nda motosikletli iki kasklı şüpheli, emlak ofisine silahlı saldırı düzenledi. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 56. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre motosikletli 2 kişi, kapalı olan emlak ofisinin açılmasını bekledi. Sokakta bir süre keşif turu atan şüpheliler, ofisin açılmasının ardından iş yerine art arda ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken olayın ardından iş yerinin kepenkleri kapatıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletli saldırganların sokağa geldiği anlar görülüyor. 2 saldırganın emlak ofisine ateş açtığı ve hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Polisin kaçan saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

