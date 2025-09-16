Motosikletli şehir eşkıyaları terör isterdi

Kaynak: İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki ayrı motosiklette bulunan 3 kişi ile, bir servis minibüsünün şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Minibüsün önünü kesen 3 şehir eşkıyası, aracın camlarını kırarak sürücüyü darp etti.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yol verme nedeniyle bir servis minibüsünün şoförüyle 2 ayrı motosiklette bulunan 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından 3 şehir eşkıyası, minibüsün akan trafikte önünü keserek araca ve sürücüye saldırdı. Minibüsün şoförü darp edilirken, aracın ön camları kırıldı.

aw538910-02.jpg

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri G.Ş., A.K. ve E.Y.C. isimli 3 şahsı tespit etti. Y.D. isimli servis şoförünün de muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıktığı belirlenirken, şahıslara toplamda 9 bin 118 TL idare para cezası yazıldı.

G.Ş., A.K. ve E.Y.C. isimli 3 şahıs hakkında ise adli işlem başlatılırken, yol kesip ortalığı birbirine kattığı o anlar kameraya yansıdı.

aw538910-01.jpg

Son Haberler
Enerjiyi verimli kullanan binalara ödül verildi!
Enerjiyi verimli kullanan binalara ödül verildi!
2 polisin katili tutuklandı! İzmir Fuarı’nı da kana bulayacaktı: Kan donduran ifade
2 polisin katili tutuklandı! İzmir Fuarı’nı da kana bulayacaktı: Kan donduran ifade
TÜİK duyurdu: Türkiye'de konut satışlarında yükseliş! Rus vatandaşları ilk sırada
TÜİK duyurdu: Türkiye'de konut satışlarında yükseliş! Rus vatandaşları ilk sırada
İstihbarat savaşı ve kaos
İstihbarat savaşı ve kaos
Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!