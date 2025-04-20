Motosikletli şüphelilerden kan donduran saldırı! Küçükçekmece’de işyerini kurşun yağmuruna tuttular

Düzenleme: Kaynak: DHA
Motosikletli şüphelilerden kan donduran saldırı! Küçükçekmece’de işyerini kurşun yağmuruna tuttular

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde motosikletli iki kişi, bir iş yerini uzun namlulu silahla kurşun yağmuruna tuttular. Daha öncede aynı binada bulunan bir emlak ofisine pompalı tüfekle ateş edilmişti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi 1. Uzay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş etti. Yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı saldırıda iş yerine 13 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, adrese motosikletle gelen şüphelilerin, iş yerine ateş ettikten sonra kaçtığı tespit edildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, saldırının gerçekleştiği iş yeri ile aynı binada bulunan emlak ofisine de 17 Nisan Perşembe günü pompalı tüfekle ateş edildiği öğrenildi.

Motosikletli şüphelilerden kan donduran saldırı! Küçükçekmece’de işyerini kurşun yağmuruna tuttular

Motosikletli şüphelilerden kan donduran saldırı! Küçükçekmece’de işyerini kurşun yağmuruna tuttular

Motosikletli şüphelilerden kan donduran saldırı! Küçükçekmece’de işyerini kurşun yağmuruna tuttular

Motosikletli şüphelilerden kan donduran saldırı! Küçükçekmece’de işyerini kurşun yağmuruna tuttular

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