Bursa'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Enes Özer, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletten savrulan Özer, başını bariyerlere vurarak ağır yaralandı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özer, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
O ANLAR KAMERADA
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kayarak devrilen motosikletten savrulan Özer’in başını bariyerlere vurduğu görüldü. Enes Özer’in başındaki kaskın ise parçalandığı öğrenildi.