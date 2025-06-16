Motosikletli Zeynep’in kazası yürekleri ağza getirdi: Kaputun üzerine uçtu! Kamera her anı kaydetti

Kaza, 14 Haziran akşamı Sur ilçesi Melikahmet Caddesi’nde gerçekleşti. Zeynep A.K.’nin (24) kullandığı motosiklet, ‘U’ dönüşü yapan bir otomobille çarpıştı.

Savrulan Zeynep A.K., otomobilin kaputuna düştü.

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Kaskını yere atarak sürücüye tepki gösteren Zeynep A.K.’nin kaza anı motosikletin kamerasınca görüntülendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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"ŞİKAYETÇİ OLMADIK"

Zeynep A.K., "Diyarbakırlıyım. 2 yıldır motosiklet kullanıyorum. Batman'da yaşıyorum. Memleketime gezmeye gelmiştim. Tarihi Sur ilçesinde kaza yaşadım. Abi dönüş yapmak isterken beni fark etmedi. Durmaya çalıştım ama duramadım. Kaputun üstüne düştüm. Kendime gelmeye çalıştım. O anki sinirle abiye bağırdım. Özür dilerim kendisinden. Ben ondan o da benden şikayetçi olmadı" dedi.

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