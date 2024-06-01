Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu

Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu
Düzenleme: Kaynak: AA

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan motosikletçiler, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini protesto etti.

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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 1

Levent'teki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan motosikletli grup, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile Filistin'de gerçekleşen "soykırım" olaylarına karşı İsrail'e tepkilerini dile getirdi.

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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 2

Grup üyeleri, motosikletlerinin ön kısmına "İsrail'e dur de" yazılı etiketler yapıştırdı.

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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 3

Grup adına konuşan Hasan Erkan Anlar, Filistin halkının 75 yıldan fazla bir süredir İsrail'in baskısına maruz kaldığını ifade etti.

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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 4

Dünya çapında barış, huzur, özgürlük, adalet ve düzeni sağlayan kurumların başarısız olduğunu söyleyen Anlar, şunları kaydetti:

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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 5

"7 Ekim'den itibaren 16 bini çocuk olmak üzere toplamda 36 binden fazla Filistinli, Siyonist İsrail tarafından öldürüldü.

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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 6

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 'Her çocuğun temel yaşam hakkı vardır' demekte. İsrail ve ona koşulsuz destek veren güçler, dünyayı korkunç bir karanlığa itiyor.

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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 7

İsrail, soykırım eylemlerini açıkça sergilerken, bu niyetini saklama gereği bile duymadan tüm dünyaya meydan okuyor."

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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 8

Basın açıklamasının ardından, İsrail'e karşı sloganlar atarak tepki gösteren grup, Sarıyer yönünde bir konvoy halinde sürüş gerçekleştirdi.

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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 9
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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 10
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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 11
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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 12
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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 13
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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 14
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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 15
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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 16
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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 17
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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 18
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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 19
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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 20
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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 21
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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 22
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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 23
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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 24
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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 25
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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 26
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Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu 27
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