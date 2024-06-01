Motosikletlilerden İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘soykırım’ protestosu

Levent'teki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan motosikletli grup, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile Filistin'de gerçekleşen "soykırım" olaylarına karşı İsrail'e tepkilerini dile getirdi.
Grup üyeleri, motosikletlerinin ön kısmına "İsrail'e dur de" yazılı etiketler yapıştırdı.
Grup adına konuşan Hasan Erkan Anlar, Filistin halkının 75 yıldan fazla bir süredir İsrail'in baskısına maruz kaldığını ifade etti.
Dünya çapında barış, huzur, özgürlük, adalet ve düzeni sağlayan kurumların başarısız olduğunu söyleyen Anlar, şunları kaydetti:
"7 Ekim'den itibaren 16 bini çocuk olmak üzere toplamda 36 binden fazla Filistinli, Siyonist İsrail tarafından öldürüldü.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 'Her çocuğun temel yaşam hakkı vardır' demekte. İsrail ve ona koşulsuz destek veren güçler, dünyayı korkunç bir karanlığa itiyor.
İsrail, soykırım eylemlerini açıkça sergilerken, bu niyetini saklama gereği bile duymadan tüm dünyaya meydan okuyor."
Basın açıklamasının ardından, İsrail'e karşı sloganlar atarak tepki gösteren grup, Sarıyer yönünde bir konvoy halinde sürüş gerçekleştirdi.