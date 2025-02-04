Motosikletlinin öldüğü feci kaza kamerada

Kaynak: İHA
Motosikletlinin öldüğü feci kaza kamerada

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobille çarpışarak demir bariyerlere savrulan motosikletlinin öldüğü feci kaza kameraya yansıdı.

Kaza, 3 gün önce D-130 Karayolu Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Gümüş idaresindeki 41 AYB 107 plakalı motosiklet, otomobille çarpıştı.

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Çarpmanın şiddetiyle motosikletli, bariyere savruldu. Meydana gelen feci kazada sürücü Gümüş ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Durumu ağır olan Gümüş'ün, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kazaya ilişkin görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde kaza anı ve motosikletlinin savrulma anları yer aldı.

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