Motosikletliye 12 bin TL ceza

Batman'da çevreye rahatsızlık veren abartı egzozlu araç ve motosiklet sürücülerine ceza kesildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda, mevzuata uygun olmayan teknik değişikliklerle yüksek ses çıkaran egzoz kullanan bir araç ve bir motosiklet tespit edildi.

Bu sürücülere toplamda 12 bin 878 TL para cezası uygulandı.

Yetkililer, abartı egzoz kullanımına müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, denetimlerin süreceğini vurguladı.