Motosikletliye çarpıp ölümüne neden oldu: Sürücü eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı çıktı

Ekol TV'nin haberine göre, İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde, 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklet, sokaktan çıkan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın sürdüğü otomobille çarpıştı. Motosikletin arkasında oturan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki, çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletle birlikte yere düştü.

Kontrolünü kaybeden motosiklet devrildi ve kask takmayan iki genç kaldırıma doğru savruldu. Barlas Çeki, başını kaldırımdaki beton dubaya çarparak yaralandı. Sürüklenen motosiklet, kaldırımda yürüyen iki yayaya çarptı. Olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

FATMA ZEHRA KINIK SERBEST BIRAKILDI

Barlas Çeki, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak gözaltına alınan Fatma Zehra Kınık, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kınık, mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.