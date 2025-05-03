Motosiklette kucağında yolcu taşıyan sürünce ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet üzerinde yolcuyu kucağına alarak seyir halinde ilerleyen sürücüye jandarma ekipleri tarafından 32 bin 887 TL idari para cezası uygulandı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, motosiklet trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Komutanlığınca yapılan araştırmalarda, motosiklet üzerinde kucağında yolcuyu taşıyarak trafikte seyreden sürücünün "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçunu işlediği tespit edildi. Kimliği belirlenen sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 32 bin 887 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca motosiklet, eksiklik ve ihlaller nedeniyle trafikten men edildi.