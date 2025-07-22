Motosikletten düşen adam hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Motosikletten düşen adam hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kullandığı motosikletten düşen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza bugün akşam saat 21.30 sıralarında Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgutlu istikametinden Salihli yönüne giden 45 ZC 3160 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet Kahraman (56) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yola savruldu.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Gökkaya Mahallesi'nde esnaflık yaptığı öğrenilen Mehmet Kahraman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kahraman'ın cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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