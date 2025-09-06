Motosikletten düşen sürücü yaralandı

Kaynak: İHA
Motosikletten düşen sürücü yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen tek taraflı kazada bir kişi yaralandı.


Kaza, saat 14.15 sıralarında Pazarcı Mahallesi 10024 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BTA 315 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Suna Y., bir anda motosikletinin dengesini kaybedip, devrilen motosikletten asfalt zemine düştü. Kazada yaralanan sürücüyü fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarından ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Son Haberler
Galatasaraylı yıldız kendi milli takımını sırtladı
Galatasaraylı yıldız kendi milli takımını sırtladı
KADES'e yaptığı ihbarda öyle bir şey istedi ki...
KADES'e yaptığı ihbarda öyle bir şey istedi ki...
Ankara’da sağanak sonrası sel felaketi
Ankara’da sağanak sonrası sel felaketi
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu!
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu!
DEM Parti diğer partileri de arkasına aldı! Bu açıklama yeri yerinden oynatacak
DEM Parti diğer partileri de arkasına aldı! Bu açıklama yeri yerinden oynatacak