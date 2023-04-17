Motosikletten iş yerine ateş açıp kaçtılar. 3 kişi kurşunların hedefi oldu

İzmir Karabağlar'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Aydın Mahallesi, endüstriyel mutfak ekipmanları satışı yapılan bir iş yerine motosikletle yaklaşan 2 kişi, tabancayla ateş açıp olay yerinden kaçtı.
KALDIRIMDA DURAN VATANDAŞLAR YARALANDI
Açılan ateşte iş yeri sahibi M.E. (27) karnından, o esnada kaldırımda bulunan Z.B. (48) ve C.Ö. (69) bacaklarından hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.