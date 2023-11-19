Motosikletten uyuşturucu zulası çıktı

Beşiktaş’ta polis ekiplerinin durdurduğu motosiklette uyuşturucu zulası bulundu. Yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHA
Motosikletten uyuşturucu zulası çıktı

Beşiktaş motorize “yunus” polisinin, şüphe üzerine durdurduğu motosikletten koku gelmesi üzerine yaptığı incelemede, çanta demirinde düzenek fark edildi. Polis teli çektiğinde açılan düzenekten çok miktarda esrar ele geçirdi. Polisten kaçarak saklandığı çöp konteynerinde yakalanan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize “yunus” polisi, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Balmumcu Barbaros Bulvarı üzerinde seyreden bir motosiklet sürücüsünden şüphelendi. Sürücüyü indiren polis, yaptığı incelemede motosikletten uyuşturucu madde kokusu geldiğini fark etti. Bunun üzerine incelemeye devam eden motorize yunus polisi, motosikletin arka demirindeki demirin ucunda bir tel olduğunu gördü.

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TELLİ DÜZENEKTEN ESRAR FIŞKIRDI

Beşiktaş polisi, düzenek olabileceğini düşünerek teli çekeceği esnada şahıs yaya olarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahıs ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Polisin “dur” ihtarlarına uymayan şahıs, E-5 Karayoluna atlayarak metrobüs yolundan kaçmaya devam etti. Dikenli telleri tırmanan şahıs, burada hafif şekilde yaralandıktan sonra bir çöp konteynerinin içerisine saklandı.

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ÇÖPTE YAKALANDI

Beşiktaş yunus polisinin ısrarlı takibi sonucu şahıs, saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Şahsın yaralandığının görülmesi üzerine ambulansla Şişli’deki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kovalamaca sonrasında motosiklette buldukları teli çeken Beşiktaş yunus polisi, açılan çanta demiri ve çanta arasında bir zulanın açıldığını gördü. İçerisinden ise 35 parça satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Hastanede tedavisi tamamlanan Enes Fatih Ö.’nün (22) emniyette ifadesi alınarak “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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