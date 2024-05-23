Motosikten düştüler yerde sürüklendiler

Kaynak: İHA
Motosikten düştüler yerde sürüklendiler

Amasya'da Ferhat Tüneli'nde seyir halindeyken yolun sağındaki bordür taşlarına çarparak devrilen motosikletteki 2 kişi metrelerce yerde sürüklendi.

Korkunç kaza Amasya'da yaşandı. Mehmet Yiğit Köknar'ın (19) kullandığı 05 AL 006 plakalı motosiklet, yolun sağındaki bordür taşlarına çarparak devrildi.

Yolda metrelerce sürüklenen Mehmet Yiğit Köknar'ın ve arkadaşı Kemal Korkut (25) yaralandı.

Paniğe kapılarak ayağa kalkmaya çalışan gençlerin yardımına tünelden geçen araç sürücüleri koştu. Yaralılar yardım için duran bir sürücünün otomobiliyle hastaneye kaldırıldı.

Kaskı bulunmayan sürücü Köknar'ın başını bordür taşlarına çarptığı için hayati tehlikesinin bulunduğu, arkadaşının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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