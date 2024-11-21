Mourinho 2 eski öğrencisinin peşinde. Devre arasında takımda görmek istiyor

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Mourinho 2 eski öğrencisinin peşinde. Devre arasında takımda görmek istiyor

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Teknik Direktör Mourinho 2 eski oyuncusunun peşine düştü. Portekizli teknik adamın listesindeki oyuncuları devre arasında takımda görmek istediği kaydedildi.

Süper Lig’de Galatasaray’ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe’de gözler ara transfere çevrildi. Sarı lacivertliler özellikle orta saha ve hücum hattına takviye yapmayı hedeflerken mutlaka sol bek almayı istiyor.

İngiliz ve Portekiz basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, birlikte çalıştığı 2 eski öğrencisini takımda görmek istiyor.

Mourinho’nun tercihinde Manchester United’ın yeni Teknik Direktörü Ruben Amorim’in 7 oyuncunun biletini kesmesinin etkili olduğu öğrenildi.

LİSTENİN BAŞINDA ERIKSEN VAR

Portekiz basınında çıkan haberlere göre Portekizli teknik adam İngiliz devinde bileti kesilen isimlerden Cristian Eriksen’i takımda görmek istiyor. Tecrübeli oyuncunun, Amorim’in gelmesiyle daha fazla motive olduğu hatta Portekizce öğrenmeye bile başladığı öğrenilirken Amorim’in biletini kesmesi ile hayal kırıklığına uğradığı belirtiliyor.

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Portekizli teknik adamın, Tottenham’da birlikte çalıştığı 32 yaşındaki oyuncuyu takımda görmek istediği belirtiliyor.

LINDELOF DE LİSTEDE VAR

Mourinho’nun Manchester United’dan istediği diğer oyuncunun ise Lindelöf olduğu öğrenildi. Amorim’in biletini kestiği isimler arasında yer alan tecrübeli savunmacı, Mourinho döneminde İngiliz ekibine transfer olmuştu. O dönem beklentilerin altında kalan Lindelöf, bu sezon sadece 7 maçta görev alabildi.

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İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Mourinho, Fenerbahçe yönetiminden İsveçli savunmacının transfer edilmesini istedi. Tecrübeli savunmacının bonservis bdelinin 15 milyon euroyu bulduğu belirtiliyor.

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