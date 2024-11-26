Mourinho 28 milyon euroluk golcünün transferini veto etti. Nedeni herkesi şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Mourinho 28 milyon euroluk golcünün transferini veto etti. Nedeni herkesi şaşırttı

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Mourinho’nun piyasa değeri 28 milyon euro olan golcüyü reddettiği öğrenildi. Portekizli teknik adamın veto gerekçesi herkesi şaşırttı.

Fenerbahçe’nin sezon başında Sevilla’dan transfer ettiği En Nesyri beklentilerin altına kalsa da Suudi Arabistan’dan 30 milyon euroluk teklif geldiği yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düştü. Sarı lacivertliler gelen teklifi reddederken diğer yandan da Faslı golcünün alternatifini aramaya başladı.

Fenerbahçe’de En Nesyri’nin yerine kariyerine Suudi Arabistan’da devam eden Mitrovic’in adı geçiyor. Sabah’ta yer alan habere göre Teknik Direktör Mourinho, bonservis bedeli 28 milyon euroyu bulan Mitrovic’i reddetti.

Gelen haberlere göre Mourinho, Sırp oyuncuyu fazla kilosu nedeniyle Fenerbahçe’de istemedi.

Mitrovic, 2018'de Fulham'dan Al-Hilal'e 52.60 milyon euroluk bedelle transfer oldu.

Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi 2026 Haziran'da bitecek olan Mitrovic, Al-Hilal kariyerinde 62 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 59 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.

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