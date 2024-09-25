Mourinho Ali Koç’a sahip çıktı: Derbiyi başkan oynamadı suçu yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Union SG maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Portekizli teknik adam Galatasaray derbisi sonrası basın toplantısına çıkmaması ile ilgili konuşurken Bana saygısızlık yapıldı” dedi. Mourinho, basın toplantısına çıkmak için 70 dakika beklediğini belirterek şunları söyledi:

“Belli limitler olması lazım. 70 dakika bekledim ama basın toplantısına giremedim. Deplasman takımı olduğum zaman ilk olarak girerim, Göztepe'de, Rize'de ama 70 dakika bekleyemem. Bir şaka da yapmıştım; cumartesi başladık pazar bitti diye. 23.55'te başladık basın toplantısına, gece bitti. Basın toplantısına girmememin sonuçla alakası yok. Maç biter bitmez flaş röportaja gideceğim, mantığı da bu. Maç bittikten 20 dakika sonra yapılmaz, aniden yapılır. 70 dakika beklemek saygısızlık. Saygısızlık yapılan kişi benim."

“REAKSİYON GÖSTERMELİYİZ”



Derbi mağlubiyetinin Union SG maçına nasıl yansıyacağı ile ilgili konuşan Morurinho, reaksiyon göstermeleri gerektiğinin altını çizdi. Tecrübeli teknik adam “Ben her zaman, 'Büyük bir galibiyet beni aya çıkarmaz, büyük bir mağlubiyet de cehenneme göndermez' derim. Bu dengeyi yakalamaya çalışırım. Bu mağlubiyetten pozitif etki çıkarmamız lazım. Acı çektik, canımız yandı ama oyuncuların motiveler. Bu mutsuz duygunun içinden çıkmalıyız. Bunun da tek yolu maç kazanmak, başka yolu yok” ifadelerini kullandı.

Ellerindeki en iyi takımı sahaya süreceklerinin altını çizen Mourinho, “Aklımda maç maç oyuncuları değiştirmek vardı. Yarın da bunu yapacağım. Basit bir rotasyon olmayacak, aynı zamanda bazı dinamikleri değiştireceğim. Biz gol kaçırdı, hata yaptı diye kimseyi cezalandırmıyoruz. Oynamayan, az oynayan ama iyi çalışanlar karşılığını alacak” dedi.



“DERBİYİ BAŞKAN OYNAMADI SUÇU YOK”

Galatasaray mağlubiyeti sonrası taraftarların Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a gösterdiği tepkinin sorulması üzerine Portekizli teknik adam şunları söyledi:

"Bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Bir şey söylemeye hakkım yok. Milyonlarca taraftarı olan bu kulübün bir profesyoneliyim. Onlara saygı duymam gerekiyor. Onları eleştirebilecek son kişi benim. Söyleyebileceğim tek bir şey var; biz bir maç kaybettik, normal bir maç değil, tepkinin de katlanarak olmasını anlayabiliyorum. Oyuncular sahada o maçı oynuyorlar ve benim de saha kenarında yaptığım iyi kötü değişikliklerle etkim oluyor. Bir de rakibimiz var. Maçı başkanımız oynamadı. Başkanın görevi sahanın çok ötesindedir. Fenerbahçe ailesi o maçı kaybetti, profesyonel manada bakarsanız profesyonelleri suçlamak gerekir."