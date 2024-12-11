Mourinho, Athteic Bilbao’ya yenilmiyor. Sadece 3 gol yedi

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Mourinho, Athteic Bilbao’ya yenilmiyor. Sadece 3 gol yedi

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Athletic Bilbao maçı öncesinde ortaya çıkan bir istatistik dikkat çekti. Teknik Direktör Mourinho, İspanyol ekibine hiç kaybetmezken sadece 3 gol yedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde kendi evinde Athletic Bilbao’yu konuk edecek. Sarı lacivertlilerin, oynayacağı maç üst tura çıkma hedefi için kritik önemde bulunuyor.

Karşılaşma öncesi ortaya çıkan bir istatistik dikkat çekti. Buna göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Athletic Bilbao’ya karşı hiç kaybetmedi. Portekizli teknik adam, Real Madrid’i çalıştırdığı dönemde Athletic Bilbao’ya karşı 6 deva mücadele etti.

Mourinho’nun öğrencileri, üç sezonda da deplasmanda Bilbao'yu 3-0'lık skorlarla geçti. İçerdeki maçları ise, 5-1, 4-1 ve 5-1'lik skorlarla kazandı. Toplamda Bilbao'ya karşı 6 maçta 6 galibiyet alan Mourinho'nun takımı 23 gol atıp, 3 gol yedi.

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