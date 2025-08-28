Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Portekiz ekibi Benfica'ya 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi macerası sona eren sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Öncelikle daha güçlü olan tarafın kazandığını düşünüyorum. İlk yarıda onlar çok daha iyi olan taraftı. Bizler iyi değildik, çok fazla ikili mücadele kaybettik ve onların ritmiyle baş edemedik. Onlar daha iyi olan taraftı. İkinci yarıda biz daha iyi olan taraftık fakat bu yeterli olmadı. Oyunun son periyodunda iki tane pozisyona girdik. Talisca ve En-Nesyri’nin kafa vuruşları çok net pozisyonlardı. Biz 10 kişi kaldıktan sonra onlar da oyunu kontrol ettiler ama açık söylemem gerekirse birinci yarıdaki oyunlarıyla hak ettiler. Biz de ikinci yarıda onurlu bir duruş sergileyip reaksiyon gösterdik. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Daha ofansif oynadık, daha agresiftik, rakibe sıkıntı yaşattık, onlar da maçı bu şekilde bitirebilmek için fauller almaya ve vakit geçirmeye çalıştılar. Çünkü onlar o tehlikeyi hissetiler. Bugün gerçekten çok iyi, güçlü bir takıma karşı kaybettik"