Mourinho ayrılığının perde arkası!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılık sürecini hızlandıran olaylar peşi sıra geldi.

Fenerbahçe'de başarısız geçen sezonun sonunda Jose Mourinho ile yola devam edilmemesi gerektiğini düşünen Acun Ilıcalı, Portekizli teknik adamla tartışarak görevinden ayrılmıştı.

Bu süreçte Mourinho'nun yanında yer alan Ali Koç yeni sezona tecrebeli çalıştırıcıyla girilmesi kararı aldı. Ancak ikili arasındaki ipler, Aziz Yıldırım'ın kongrede Ali Koç'a yönelik yaptığı "Mourinho ile ilgili bana söylediğini söylersem çok ayıp olur." çıkışı nedeniyle gerildi.

Ali Koç ile Mourinho arasında esen soğuk rüzgarlar, Benfica eşleşmesinde bariz bir şekilde kendini gösterdi.

Takımı Portekiz'e uğurlarken Başkan Ali Koç'un elini sıkmayan Jose Mourinho, Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalarla da büyük tepki topladı. Ardından takımın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi ise bardağı taşıran son damla oldu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Jose Mourinho ile yolları ayırma kararı aldı.

