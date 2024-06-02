Mourinho Bellingham'ın annesiyle fotoğraf çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Real Madrid'de forma giyen Jude Bellingham'ın annesi Denise Bellingham, hayranı olduğu Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Fenerbahçe'nin başına geçecek olan Mourinho'nun yanına gelen Jude Bellingham, 'annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedi.

Daha sonra Bellingham'ın annesinin yanında giden Mourinho, hatıra fotoğrafı çekildi.

Fotoğrafı da Jude Bellingham çekti.

Ardından o anlara dair açıklama yapan yıldız futbolcu, "Mourinho'ya, 'annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun.' dedi" ifadelerini kullandı.