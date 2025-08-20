Mourinho Benfica maçının şifrelerini verdi! 'Kimliğimizi kaybederiz'

Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho Benfica maçının şifrelerini verdi! 'Kimliğimizi kaybederiz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica ile karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör Jose Mourinho yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Benfica'nın güçlü yönlerine odaklanmak yerini kendi oyunlarını oynayacaklarını söyledi.

Portekizli teknik adam şöyle konuştu:

"Hazırlıklarımızı elimizden geldiğince tamamladık ancak Göztepe maçını oynadık ve o maçtan sonra takımın fiziksel olarak toparlanması gerekiyordu. Hazırlıklarımızı yaptık. Turun ikinci yarısı Lizbon’da oynanacak ama bugün burada kazanmak istiyoruz.

Bugün her şey belirleyici olabilir. Benfica sadece iki forvetle oynamıyor, kenarda üçüncü bir adamları da oluyor. Tamamlanmış bir kadroları var. Onlara çok fazla odaklanırsak kendi kimliğimizi kaybederiz. Biz elimizdeki oyuncularla kendi oyunumuzu oynayacağız."

Son Haberler
Davutoğlu, 'uyarıcı alarm etkisi' dedi! Madde madde sebeplerini sıraladı
Davutoğlu, 'uyarıcı alarm etkisi' dedi! Madde madde sebeplerini sıraladı
Turistin saygısız hareketleri tepki çekti
Turistin saygısız hareketleri tepki çekti
Fenerbahçe - Benfica 11'ler belli oldu! Kerem Aktürkoğlu...
Fenerbahçe - Benfica 11'ler belli oldu! Kerem Aktürkoğlu...
"İstanbul depremi 7.8 büyüklüğünde olacak!" Uzman isim tarih verdi
"İstanbul depremi 7.8 büyüklüğünde olacak!" Uzman isim tarih verdi
İsrail işgali resmen başlattığını duyurdu!
İsrail işgali resmen başlattığını duyurdu!