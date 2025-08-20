Mourinho Benfica maçının şifrelerini verdi! 'Kimliğimizi kaybederiz'

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica ile karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör Jose Mourinho yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Benfica'nın güçlü yönlerine odaklanmak yerini kendi oyunlarını oynayacaklarını söyledi.

Portekizli teknik adam şöyle konuştu:

"Hazırlıklarımızı elimizden geldiğince tamamladık ancak Göztepe maçını oynadık ve o maçtan sonra takımın fiziksel olarak toparlanması gerekiyordu. Hazırlıklarımızı yaptık. Turun ikinci yarısı Lizbon’da oynanacak ama bugün burada kazanmak istiyoruz.

Bugün her şey belirleyici olabilir. Benfica sadece iki forvetle oynamıyor, kenarda üçüncü bir adamları da oluyor. Tamamlanmış bir kadroları var. Onlara çok fazla odaklanırsak kendi kimliğimizi kaybederiz. Biz elimizdeki oyuncularla kendi oyunumuzu oynayacağız."