Mourinho, Benfica'da 'üçlü' çekerek başladı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica ile sözleşme imzalayan Portekizli Jose Mourinho ilk maçına AVS deplasmanında çıktı. Lizbon ekibi sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'ya imza atan Jose Mourinho Portekiz Ligi'nin altıncı haftasında AVS deplasmanında yeni takımının başındaki ilk karşılaşmaya çıktı. CD das Aves Stadyumu'ndaki maçta üstün olan Mourinho'nun öğrencileriydi.

45+3. dakikada Georgi Sudakov Benfica'yı öne geçirdi.

56'da kazanılan penaltının başına Yunan futbolcu Vangelis Pavlidis geldi ve farkı ikiye çıkardı. Bundan iki dakika sonra Franjo Ivanovic fileleri bir kez daha havalandırdı ve maçın sonucunu 3-0 olarak belirledi.

Benfica, 5 maçta 13 puana ulaşırken ligin dibindeki AVS ise 6 karşılaşma sonunda 1 puanda kaldı.

Benfica, gelecek hafta Rio Ave'yi konuk edecek. AVS ise Estrela deplasmanına gidecek.

