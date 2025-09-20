Mourinho, Benfica'da 'üçlü' çekerek başladı

Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'ya imza atan Jose Mourinho Portekiz Ligi'nin altıncı haftasında AVS deplasmanında yeni takımının başındaki ilk karşılaşmaya çıktı. CD das Aves Stadyumu'ndaki maçta üstün olan Mourinho'nun öğrencileriydi.

45+3. dakikada Georgi Sudakov Benfica'yı öne geçirdi.

Benfica, Sudakov'un 45+3'te attığı golle öne geçiyor! pic.twitter.com/SN1v4TKtOT — Tivibu Spor (@tivibuspor) September 20, 2025

56'da kazanılan penaltının başına Yunan futbolcu Vangelis Pavlidis geldi ve farkı ikiye çıkardı. Bundan iki dakika sonra Franjo Ivanovic fileleri bir kez daha havalandırdı ve maçın sonucunu 3-0 olarak belirledi.

Ivanovic attı, Benfica deplasmanda skoru 3-0'a getirdi! pic.twitter.com/O1T2JTLRGS — Tivibu Spor (@tivibuspor) September 20, 2025

Benfica, 5 maçta 13 puana ulaşırken ligin dibindeki AVS ise 6 karşılaşma sonunda 1 puanda kaldı.

Benfica, gelecek hafta Rio Ave'yi konuk edecek. AVS ise Estrela deplasmanına gidecek.