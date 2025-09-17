Mourinho Benfica'yı açıkladı: "Hiç düşünmeden evet dedim"

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho'dan sarı lacivertli taraftarları kızdıracak bir hamle geldi.

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenmesi nedeniyle görevinden olan Mourinho şimdi Benfica'nın başına geçmeye hazırlanıyor.

Sözleşme görüşmeleri için Benfica tesislerine giden Portekizli teknik adam konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mourinho, "Benfica bana ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. Benfica'yı çalıştırma ihtimaliyle karşı karşıya kaldığımda hiç düşünmeden evet dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim. Benfica'ya hayır diyen teknik direktör kim oldu? Ben değilim. Bakalım, neler olacak göreceğiz." dedi.

Benfica Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 öne geçtiği Karabağ maçını evinde 3-2 kaybetmesinin ardından Bruno Lage ile yollarını ayırmıştı.

Portekiz devi, Bruno Lage'ın yerine teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile görüşmelere başladı.