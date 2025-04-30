Mourinho, Beşiktaş’a karşı en büyük kozunu belirledi: Bir yıldıza özellikle dikkat çekti

Fenerbahçe, Süper Lig’de kritik bir derbi maçına hazırlanıyor. Sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak sarı lacivertliler özellikle savunmada hata yapmak istemiyor.

Teknik Direktör Mourinho yönetiminde derbiye hazırlanan Fenerbahçe, Beşiktaş’ı mağlup ederek Portekizli teknik adam ile ilk derbi galibiyetine ulaşmak istiyor.

Süper Lig’de son haftalarda oynadığı maçlarda ilk golü kalesinde gören taraf olan Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı bu duruma son vermek istiyor. Sarı lacivertliler bunun için en önemli hedefi olarak Rafa Silva’yı tutmayı belirledi. Beşiktaş’ın gol yollarındaki en önemli kozu olan Portekizli yıldız, özellikle geçiş oyununda etkinliği ile göz dolduruyor.

Teknik Direktör Mourinho oyuncularına yaptığı uyarılarda Rafa Silva’ya karşı yoğun pres uygulanmasını istedi. Portekizli teknik adam böylece yıldız oyuncunun top sürme ve pas yeteneklerini kullanmayı engellemeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe’de orta sahada basit top kayıplarının yapılmaması, rakibe geniş alan verilmemesi gibi konuların yanı sıra top kaptırıldığında kimin nerede duracağı üzerine çalışmalara ağırlık veriliyor.

Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Türpraş Stadı’nda oynanan maçta Beşiktaş’a tek golle mağlup olmuştu.