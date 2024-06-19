Mourinho bile dayanamadı

On binlerce taraftarın önünde Fenerbahçe’ye imza atan Jose Mourinho Almanya’da verdiği röportajda bu tercihinin nedenlerini anlattı.

"BENİ KULÜP İÇİN İSTEDİLER"

Onun Fenerbahçe’yi değil projenin kendisini seçtiğini söyleyen Mourinho, "Fenerbahçe'de yeni başkanlık seçimi yapıldı. Adayların hepsi bana geldi, beni istedi. Tabii ki kendileri istediler ama sonuçta beni kulüp için istediler. Sonra sosyal medya hesabım sarı ve lacivertli kalplerle doldu. Bunun benim üzerimde bir etkisi oldu. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bir yandan da 2014'ten beri şampiyon olamadı" dedi.

"BENİM PROFİLİM BU"

Başarıya aç kulüplerde çalıştığını aktaran Mourinho, "Benden önce Inter 45 yıldır Şampiyonlar Ligi kupasını alamamış, Chelsea yaklaşık 50 yıldır Premier Lig'i kazanamamıştı. Benim profilim bu" ifadelerini kullandı.



"BEN ÇOK ŞANSLI BİRİSİYİM"



İstanbul’a hayran kalan Mourinho, "Şimdi bir başka harika şehir olan İstanbul'a gidiyorum. Ben çok şanslı birisiyim" dedi.

"BU FORMA BENİM DERİM OLACAK"

İmza töreni hakkında da konuşan Mourinho, "Kendimi bir marka gibi hissetmiyorum. Fenerbahçe ile olan imza töreninde stadyum doluydu. Taraftarlar geldiğim için çok mutluydu. Bu yüzden ben de orada içimden gelerek 'Bu forma benim derim olacak' dedim" sözlerini sarf etti.