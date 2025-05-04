Mourinho bu akşam kader maçına çıkacak: Geleceğini şekillendirebilir

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı konuk edeceği derbi maçı sadece 3 puan alma mücadelesi olarak görülmüyor. Sarı lacivertliler ezeli rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışında Galatasaray’ı takibi sürdürmek isterken Teknik Direktör Mourinho için ayrı bir önem taşıyor.

Portekizli teknik adam Fenerbahçe’nin başında ilk derbi galibiyetini almak istiyor. Mourinho, Galatasaray’a karşı ligde ve kupada oynadığı 3 maçtan 2’sini kaybederken 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Tecrübeli teknik adam Beşiktaş’a ligin ilk yarısında konuk olduğu maçta ise mağlup oldu.

KADIKÖY’DE KADER MAÇI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho için Beşiktaş derbisinin kader maçı olduğu belirtiliyor. Portekizli teknik adamın geleceğinin derbide alınacak sonuna göre şekillenmesi bekleniyor. Sezon başında geldiği Fenerbahçe’de oynattığı futbolla zaman zaman eleştirilerin odağına yerleşen Portekizli teknik adam ile açıklama yapan Başkan Ali Koç Mourinho ile yola devam edeceklerinin altınız çizse de camia içinde farklı sesler de yükseliyor. Fenerbahçe’nin Galatasaray ile arasındaki puan farkının yükselmesi durumunda Mourinho ile yolların ayrılabileceği belirtiliyor.

Mourinho, derbi öncesi oyuncularla yaptığı konuşmada maçı mutlaka kazanmaları gerektiğinin altını çizdi.