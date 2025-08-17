Mourinho: Bugün bir duvara karşı oynadık

Bugün bir duvara karşı oynadıklarını vurgulayan Mourinho, "Duvar gibi savunma yaptılar. Hem oyuncularının hem de teknik direktörlerinin hakkını vermek lazım. Geride beşli savunma yapıyorlardı. Üç savunmacılarının biri 1.90, biri 1.91, diğeri ise 1.89 boyundaydı.

Orta saha oyuncuları da çok fazla koşuyordu. Her top için, her ikili mücadelede ısırarak oynuyorlardı. Böyle olduğu zaman da onlara karşı oynamak her zaman zor oluyor. Aynı zamanda şöyle de bir gerçek var. Top sürekli havada olduğu zaman rakibe baskı yapamazsınız. Belki siz uzmanlar bize söyleyebilirsiniz; topun sürekli havada olduğu bir oyunda nasıl baskı yapabiliriz? Ama rakibimiz bu şekilde oynuyor. Kalecileri geriden kısa oynamıyor, sürekli uzun top oynuyor.

Bu durumda biz de mecburen geriye çekilmek zorunda kalıyoruz. Tabii ki bu tarz maçlar benim istediğim türde maçlar değil. Bu tarz bir oyun tarzı, kendi takımım için asla istemeyeceğim bir oyun tarzı. Ama her teknik direktörün kendi fikirleri var. Ben de Göztepe'ye saygı duyuyorum ve oyuncularının da bu oyuna en iyi şekilde adapte olduklarını görüyorum" diye konuştu.