Mourinho çılgına döndü. Kıpkırmızı kesildi

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Mourinho çılgına döndü. Kıpkırmızı kesildi

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti, Adana Demirspor maçında yaptığı itirazlardan dolayı sarı kart gördü. Mourinho ise hakem Atilla Karaoğlan'ın verdiği bazı kararlar sonrası adeta çılgına döndü.

Süper Lig'in ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

Kanarya'nın teknik direktörü Jose Mourinho, takımın başında ilk Süper Lig maçına çıkarken, kenarda adeta kendinden geçti.

HAKEM KARARLARINA TEPKİ
Maçın 20. dakikasında Fenerbahçe'nin hızlı kullanmak istediği taç atışı tekrarlandı. Bu karar sonrası Mourinho ve yardımcısı Salvatore Foti, çılgına döndü.

İtirazların ardından Foti, hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

MOURINHO SİNİRLENDİ
Jose Mourinho, Atilla Karaoğlan'ın bazı kararlarına oldukça büyük tepki gösterdi.

Ayrıca Mourinho'nun, Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ile birlikte yardımcılarının da kulübede önde gözükmesi nedeniyle itirazlarda bulunduğu ifade edildi.

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