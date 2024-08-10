Mourinho çılgına döndü. Kıpkırmızı kesildi

Süper Lig'in ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u ağırladı.
Kanarya'nın teknik direktörü Jose Mourinho, takımın başında ilk Süper Lig maçına çıkarken, kenarda adeta kendinden geçti.
HAKEM KARARLARINA TEPKİ
Maçın 20. dakikasında Fenerbahçe'nin hızlı kullanmak istediği taç atışı tekrarlandı. Bu karar sonrası Mourinho ve yardımcısı Salvatore Foti, çılgına döndü.
İtirazların ardından Foti, hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
MOURINHO SİNİRLENDİ
Jose Mourinho, Atilla Karaoğlan'ın bazı kararlarına oldukça büyük tepki gösterdi.
Ayrıca Mourinho'nun, Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ile birlikte yardımcılarının da kulübede önde gözükmesi nedeniyle itirazlarda bulunduğu ifade edildi.
İlgili Haberler