Mourinho, derbi için 11’ini belirledi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 15’inci haftasında Beşiktaş’a konuk olacak. Sarı lacivertliler, hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sürdürüyor.

TRT Spor’da yer alan habere göre, Ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı planlayan Teknik direktör Jose Mourinho, derbi 11’ini büyük oranda netleştirdi.

Portekizli çalıştırıcı, kalede Dominik Livakovic’e görev verecek. Savunmanın sağında Osayi Samuel, solunda Filip Kostic forma giyecek. Stoper ikilisinin Alexander Djiku ve Rodrigo Becao’dan oluşması bekleniyor.

Orta sahada mücadele gücünü artırmayı planlayan Mourinho, üçlü bir formasyonla takımını sahaya sürecek. Sofyan Amrabat, Fred ve Sebastian Szymanski, bu bölgede görev alacak.

Hücumun sağında Dusan Tadic, solunda ise Allan Saint-Maximin şans bulacak. İleri uçta ise Edin Dzeko’nun forma giymesi bekleniyor.