Mourinho derbi mağlubiyeti sonrası sistemi değiştirecek mi?

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a karşı aldığı 3-1’lik mağlubiyet sonrası Teknik Direktör Jose Mourinho tartışma konusu oldu. Portekizli teknik adamın sezon başından bu yana oynattığı futbol ve kadro tercihleri büyük eleştiri aldı. Mourinho’nun özellikle İrfan Can Kahveci’yi yedek kulübesine mahkum etmesi ve orta sahadaki durağan oyun dikkat çekiyor.

Portekizli teknik adam savunmada açık vermemek için önde baskı yapmayı tercih etmedi. Öte yandan Mourinho dengeli bir oyun anlayışı benimserken, hücumda ise Saint Maximin’in hızlı oyununa güveniyor. Sağ kanatta Tadic ısrarından vazgeçmeyen deneyimli teknik adam, forvette ise En Nesyri’nin etkisiz performansı nedeniyle zaman zaman Dzeko’ya ilk 11’de yer veriyor.

SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Galatasaray’a kendi evinde 3-1 mağlup olması ve zirve ile arasının açılmaya başlaması sonrası Moruinho’nun sistemi değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu.

Gelen son bilgilere göre tecrübeli teknik adam geniş alanda oynana denge oyununu bırakmayı düşünmüyor. Ancak Mourinho’nun maçın gidişatına göre zaman zaman dizilişte değişiklik yapabileceği belirtiliyor. Öte yandan önümüzdeki maçlarda Tadic’in yerine İrfan Can’ın forma giymesi bekleniyor. Teknik Direktör Mourinho’nun yedek kulübesindeki alternatiflerini önümüzdeki dönemde daha fazla kullanarak tüm kulvarlarda geniş kadrodan yararlanmak istediği öğrenildi.